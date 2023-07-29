السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. تدريبات بدنية وإستشفائية للاعبي الاتحاد السعودي بفرمان سانتوس

تدريبات الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد السعودي

قرر نونو سانتوس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السعودي، ان يخضع لاعبو النمور لجلسات تأهيلية عقب مباراته الأولى مع الترجى التونسي فى مستهل مشوار الفريق بكأس الملك للاندية الابطال.

 

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الاتحاد السعودي يستعد للجولة الثانية بالبطولة العربية 

تدريبات النصر السعودي 

 

ويلتقي الاتحاد السعودي مع نظيره الصفاقسي التونسي بالجولة الثانية بالبطولة العربية التى تجمع الفريقين مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء فى اطار مرحلة دور المجموعات بالبطولة.

وفاز الاتحاد السعودي على نظيره الترجى التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بنسختها الحالية التى تستضيفها الأراضي السعودية.

و تساوى اتحاد جدة السعودي مع الشرطة العراقي بثلاث نقاط  لكلا منهما بالمجموعة الأولى التى جمعتهما بالبطولة العربية، فيما تذيل الترجي والصفاقسي التونسيان ترتيب المجموعة بدون رصيد.

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