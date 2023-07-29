الكويت.. قبول استقالة العدواني وإسناد حقيبة التعليم لـ وزير الكهرباء

صدر مرسوم برقم 129 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير التعليم الكويتي د. حمد العدواني، حسب ما نقلت صحيفة الراي الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى صدور مرسوم آخر تحت رقم 130 لسنة 2023 بتعيين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكويت جاسم وزيرا للتعليم بالوكالة.

كما نوهت الصحيفة الي انه سيتم العمل بالمرسومين اعتبارا من تاريخ صدورهما.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر كويتية مطلعة أن وزير التعليم حمد العدواني تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الالكتروني عن المصادر قولها إن مجلس الوزراء يتجه لتعيين وزير الكهرباء جاسم الاستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.

وجاءت استقالة العدواني بعد تصادمه مع نواب في البرلمان بسبب قراره إلغاء البعثات الخارجية لطلاب تخصص الطب في مصر والأردن، بالإضافة إلى مشاكل أعداد مقاعد المدارس الخاصة والحكومية.

وقبل عدة ايام قدم وزير المالية مناف الهاجري كتاب استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.

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