استمرار تركيب الإنترلوك والانتهاء من تحصين 471 رأس ماشية بالقصير

كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير الادارات المعنية بالوحدة المحليةلمدينة القصير بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانارة، حيث جارى اليوم السبت، الاستمرار في تركيب الانترلوك بشارع الشيخ عبد الغفار.



وأكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت ادارة الطب البيطرى بالقصير بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وبيع الدواجن وتم المرور على العديد من المحلات التى شملت جزارة ابو رمضان

و جزارة اولاد عبد المبدي وجزارة الفالح وجزارة ال البيت وجزارة الرحمن وجزارة سعيد جابروهايبر الخير وجزارة سيدي ابو الحسن الشاذلي، واسفرت نتائج الحملة عن التأكد من تواجد الاختام على اللحوم والذبح داخل المجزر ، كما تم الانتهاء من تحصين عدد 471 من الماشية، وذلك ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

كما قامت المؤسسة المصرية للتراث والتنمية المستدامة بتنظيم دورة تدريبية عن كيفية حصر وتوثيق التراث الثقافى غير المادى بمدينة القصير بمكتبة مصر العامة بالقصير فى الفترة من 25 إلى 29 يوليو وذلك إيمانا بدور المؤسسة بأهمية إشراك المجتمعات المحلية فى توثيق وتسويق عناصر التراث الثقافى غير المادى ، بحضور نجار عمر سكرتير مدينة القصير و مدحت محمود رئيس مجلس امناء القصير والمؤرخ الدكتور طه حسين، حيث حاضر الدورة الدكتور حسن رفعت عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق جامعة الاقصر، وتدريب عدد 40 شاب وفتاة من مدينة القصير على كيفية تجميع عناصر التراث الثقافى للمدينة.

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمربتكثيف اعمال تدريب الشباب وامدادهم بالمزيد من المعلومات وضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة من اللحوم والدواجن و تقديم خدمات افضل للمواطنين.

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القصير