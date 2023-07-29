حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة بإزالة حالتين عبارة عن سور في المهد بطول 20 متر باسم المواطن ( أ . ن ) بناحية أم ناموس وسور آخر بطول 60 متر طولي بناحية الدراوشة باسم المواطن ( ز . ع ) وتمت إزالة المخالفة كليًا في المهد على نفقة المخالف.

وبالوحدة المحلية بالصوالح تم فك شدة خشبية لدور ثالث علوى على مساحة ١٠٠ متر بقرية الأخميين باسم ( ا . ع . م ).

و بالوحدة المحلية بقنتير تم فك شدة خشبية داخل مبنى لعمل صندرة بناحية قنتير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل بإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٥ مترطولى بعزبة محرم، وتمت الازالة كليًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إزالة هنجر حديدي على مساحة ٢٠٠م بقرية كفر جمعه خارج الحيز وعلى الأرض الزراعية في المهد، كما تم تنفيذ إزالة لتعدي بدون ترخيص بالوحده المحلية بالزنكلون على مساحة ٢٠٠متر، وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالتين تعدي علي أرض زراعية بمنطقة الأسداوي بالقرين الأولي علي مساحة ٢٠٠ متر والثانية علي مساحة ١٢٠ متر، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.