10 آلاف عضو في حفل بهاء سلطان بسيتى كلوب طنطا

فى أولى حفلات سلسلة City Festival التى تنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات مصر ، شهد نادي سيتي كلوب طنطا أمس الجمعة يوما ترفيهيا وحفلا غنائيا ضخما أحياه المطرب بهاء سلطان وسط أجواء مبهجة، وبحضور حوالى 10 آلا من الأعضاء وأسرهم.

وسادت أروقة سيتي كلوب طنطا أمس أجواء من البهجة والفرحة، على مدار اليوم بعد تخصيص أماكن مميزة للأعضاء والحضور، وكيدز اريا "ملاهي أطفال" اضافية وتوزيع الهدايا والحلوي والعصائر والمرطبات.

وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه المطرب بهاء سلطان وقدمه الإعلامي خالد عليش، تفاعلا كبيرا من أعضاء نادي سيتي كلوب طنطا الذين حرصوا على الحضور وسط أجواء أسرية مبهجة، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف بالتنظيم الرائع والراقي للاحتفالية، ودور رجال الأمن في محافظة الغربية في تأمين الاحتفالية التي خرجت مشرفة ورائعة.



وأشاد أعضاء سيتي كلوب طنطا و الحاضرون بقدرات مجموعة أندية سيتي كلوب على تنظيم الحفل وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص المجموعة على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات للاستثمار الرياضي، والدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير لمديرية أمن الغربية لجهودهم في تأمين الحفل.

وحرص الدكتور مصطفى عزام، علي هامش احتفالية أمس على الاطمئنان على توفير كل سبل الراحة و تقديم كافة الخدمات المتميزة للأعضاء وأسرهم وسلامة الحضور.

واستقبل عزام الأعضاء واستمع للعديد من المقترحات الهادفة، في ضوء الجهود المتواصلة لتحقيق كافة طموحات الأعضاء.

ويحرص عزام على القيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الفعاليات والانشطة للوقوف عن قرب على التحديات والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للأعضاء.

ويعتبر حفل City Festival الذي أحياه المطرب بهاء سلطان أمس باكورة سلسة من الحفلات التي تقام بفروع أندية سيتى كلوب تدريجيا.