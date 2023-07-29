جمهورية شبين يعلن تشكيل قطاع الناشئين

أعلن نادي جمهورية شبين عن تشكيل قطاع الناشئين بنادي في الموسم الجديد 2023/2024.

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وإعتمد مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي بشبين الكوم برئاسة النائب أحمد الخشن التشكيل الكامل لمدربي قطاع الناشئين لكرة القدم.

وأكد المجلس على دعم قطاع الناشئين لتحقيق طفرة كبيرة وإكتشاف اللاعبين المميزين، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء تشكيل القطاع على النحو التالى

أسامة حمودة.. مديراً للقطاع و محمد عبدالمنعم - مديراً مالياً وإدارياً للقطاع.

والمدربين: على سالم ونيازي مصطفى و عادل منصور. و أيمن عمارة و مظهر علي و محمد فؤاد و محمد رمضان وعمرو صبحي و أحمد علام و أحمد حمودة.

ولتدريب حراس المرمى عاطف الجحش و السيد المليجي

ويضم الجهاز الإدارى كل من سامي الشرقاوي ومصطفى طارق و محمد فريد

ويضم الجهاز الطبي مصطفى عطوة – مدير الجهاز الطبي وبدر ناصف – تأهيل وإصابات ملاعب و محمد راشد - تأهيل وإصابات ملاعب.

تم تكليف مدير القطاع بالتوزيع الأمثل للمدربين على الفرق المختلفة حسب الرؤية الفنية.