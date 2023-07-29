يوم حقلي إرشادي عن الذرة الشامية لمزارعي ميت ردين بالشرقية

بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشددا علي ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزاره الزراعة بالشرقية ،الي قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات بتنظيم يوم حقلي إرشادي عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية ميت ردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية، والدكتور سيد شريف بمعهد بحوث وقاية النباتات، والمهندسة نادية محمد بالإدارة المركزية للارشاد بالمديرية، وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

أضاف وكيل وزاره الزراعة، أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة وخاصة دودة الحشد الخريفي من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

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