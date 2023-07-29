انهيار جزئي لعقار جديد بالجمرك في الإسكندرية وإخلاء فوري لآخر مجاور لخطورته

شهدت منطقة الجمرك حالة من الرعب والفزع اثر انهيار جزئى لاحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك بغرب الاسكندرية ، وذلك دون إصابات بشرية .

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي، وانتقلت وحدتي الإزالة والتدخل السريع والمشروعات وضباط القسم إلى موقع العقار.

بالفحص والمعاينة تبين ان العقار، بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابق علوي، وصادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008، وسقوط أجزاء من العقار، دون حدوث إصابات.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك " للوفد " أن العقار المجاور له رقم 29 صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، والعقار الآخر رقم 25 بذات الحارة صادر لهما قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021.

وأشارت إلى أنه جرى عرض العقار الثالث على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي، فضلًا عن مخاطبة قسم الشرطة من قبل لعمل إخلاء فوري، لخطورة العقارات، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

قالت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارات الحي المختلفة تعمل على مدار اليوم لرصد المخالفات والعقارات الآيلة للسقوط، بهدف حماية أرواح المواطنين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار 19 الكائن بشارع ابن العربي لوجود ميل شديد به، وتمت الإزالة حتى أعمدة الدور الرابع.

وأضاف رئيس حي الجمرك أنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة، قامت إدارة المشروعات بالحي بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 28 شارع جودة بالجمرك، والعقار صادر له قرار هدم، وقامت وحدة التدخل السريع بالحي بالانتهاء من رفع مخلفات الأتربة وفتح الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.