محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ رصف الطريق الدائري بمنيا القمح

بتكلفة 51 مليون و980 ألف جنيه..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جاري إستكمال المرحلة الاخيرة من الطريق الدائرى الجديد وذلك بإحلال التربه ورفع كافة المعوقات و التعديات لإستكمال الأعمال ، مشيراً إلى أن الطريق الدائرى طوله 2 كيلو و800 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 51 مليون و980 الف جنيه حيث تم الانتهاء من رصف الطبقه الأولى للاتجاهين بطول ٢ كيلو وبناء الحوائط السانده على المصرف ، وجارى الإنتهاء من المرحلة الأخيره بطول ٨٠٠ متر وعمل بوكس سكشن على المصرف لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات بالطريق