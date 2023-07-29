السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب مصر لناشئات الاسكواش انجازا جديدا واحتفظت اللاعبات بلقب  بطولة العالم للفرق التى أقيمت فى ملبورن الأسترالية، بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0.

إقرأ أيضًا..

txt

وزير الرياضة يُهنئ منتخب شابات الأسكواش بالتأهل لنهائي بطولة العالم بأستراليا

txt

وزير الشباب يُهنئ منتخب مصر لشابات الأسكواش للتأهل لنهائي بطولة العالم بأستراليا


وهنآ عاصم خليفة رئيس الاتحاد البعثة المصرية علي هذا الانجاز الكبير والحرص علي رفع علم مصر في المحافل الدولية واشاد خليفة بحجم المجهود الكبير الذي بذله كل افراد البعثة علي مدار المنافسات والتي أكدت عن التفوق الكبير للفريق المصري خاصة من أصعب الظروف ونجح المجلس في التغلب عليها

وجاءت نتائج المباراة كالتالي: 

فوز زينة زين على سيفيترا  كومار بنتيجة 3-1 خلال 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-, 11-5, 2-11, 11-0.

فوز أمينة عرفي على أيرا أزمان بتتيجة 3-0 في 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-2 .

وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت رئاسة احمد حواس رئيس البعثة وأشرف حنفي المستشار الفني هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد، تحت القيادة الفنية لأمنية عبد القوي وأشرف حنفي.

وكانت أمينة قد توجت ببطولة العالم بالمنافسات الفردية بعد الفوز على لاعبة ماليزيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصدت مصر 5 ميداليات في المنافسات الفردية، حيث توجت أمينة عرفي باللقب والميدالية الذهبية، وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية، كما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير ميداليتين برونزيتين بمنافسات السيدات، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 28 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و14 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام.

مواد متعلقة

وزير الرياضة يلتقي أسرة مصطفي عسل بطل العالم فى الاسكواش

وزير الرياضة يلتقي أسرة مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش

وادي دجلة يُكرم علي فرج على إنجازه التاريخي في الإسكواش

بعثة منتخب الإسكواش تزور مستشفي «57357» قبل المشاركة في مونديال إستراليا

انفراجة في أزمة منتخب الاسكواش قبل المشاركة في مونديال أستراليا

الاسكواش يصدر بيانا رسميا عن المشاركة ببطولة العالم للناشئين باستراليا 2023

صدمة في اتحاد الاسكواش بعد استقالة الجهاز الفني للمنتخب

وزير الرياضة يتابع أداء المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
الجريدة الورقية