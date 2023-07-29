السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يُعلن القضاء على 20 شخصًا من الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، مقتل 20 شخصًا من قوات الدعم السريع خلال محاولة للهجوم على سلاح المدرعات، فيما لا يزال الصراع الذي اندلع منذ منتصف إبريل الماضي مستمرًا وسط محاولات دولية واسعة لوقف إطلاق النارفي البلاد.

 

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"وصلت إلى مستويات خطيرة".. منظمة الصحة العالمية تندد بالأوضاع الصحية في السودان

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ممثل التوافق الوطني في السودان: يدين الدعم السريع لانتهاكات وحرق الدولة

وأضافت مصادر الجيش السوداني أن "الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور حميدتي".

من جهتها دعت السفارة الأمريكية في السودان الجمعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقالت السفارة في بيان إن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية "مروعة"، ووصفت التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين بأنها "مفزعة".

وطالبت السفارة الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "بضمان احترام قواتهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتمييز بين المدنيين والمقاتلين"، وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

 

مستويات خطيرة للأزمة الصحية

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحية العالمية، إن الأزمة الصحية في السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

وقالت المنظمة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه في الفترة بين 15 أبريل و24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية، مما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد، في تصريح اليوم: إن حجم الأزمة الصحية هائل ونحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة، على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن واسع ويزيد من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحث على زيادة دعم المانحين كي نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب.

وظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في فيديو بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.
وقال قائد الدعم السريع: "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب"، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.

وأكد حميدتي أن "قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان". وأضاف: "لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم" في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

 

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