إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز.

وأكد المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز، والمهندس تيسير عيد رئيس قرية منشأة الجمال، والمهندس عرابي محمد رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الائتمان الزراعي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 850 مترا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناحية قرية الفهمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمركز وإدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طامية في الفيوم

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على أراضي الائتمان الزراعي بقرية أصلان، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة إجمالية بلغت 575 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.