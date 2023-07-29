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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة الداخلية في الكأس

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

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موعد مباراة الأهلي والداخلية فى كأس مصر

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة

ويواجه فريق الأهلي بنظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتذاع مواجهة الأهلى أمام نظيره الداخلية على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

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