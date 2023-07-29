السيطرة على حريق شقة سكنية بأوسيم دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة نجدة الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة البراجيل بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اندلاع حريق داخل برج سكني بالفيوم



نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، في إخماد حريق اندلع ببرج سكني مكون من 10 طوابق بمنطقة المسلة ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم ببرج سكني بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحريق.

وتبين أنه شب بالطابق الخامس ببرج سكني مكون من 10 طوابق وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي البرج ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق بمحل ستائر حدائق القبة

وفي وقتٍ سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل ستائر، وامتد لطابق أعلاه بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل ستائر وامتداد النيران للطابق الأعلى بشارع الشيخ غراب بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل سرعة تلبية بلاغات الحرائق، وذلك لمنع امتداد ألسنة اللهب الأمر الذي يُفاقم نتائج الحرائق.

مصرع سيدة فى حريق شقة بحدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ووجود جثة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة ، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارات إطفاء ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات