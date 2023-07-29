أسباب ازدياد حدة الموجة الحارة (شاهد)

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أن الموجة الحارة التي يشهدها العالم هى أمر طبيعي يحدث في فصل الصيف على مدار التاريخ.

وتابع "سرحان" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم السبت، أن الموجة الحارة التي يشهدها العالم مؤخر لها سببين زادا من حدة الموجة الحارة وهما ظاهرة النينو وهى تتكرر مرة كل 7 سنوات، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن متوسط درجة حرارة الكوكب حاليا مرتفعة، نتيجة زيادة معدل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعتبر التغيرات المناخية أشد ضراوة وتأثيرا على الطقس من ظاهرة النينو.

وواصل سرحان أن أمين عام الأمم المتحدة حذر من خطورة التغيرات المناخية، حيث أنه صرح أن العالم دخل مرحلة الغليان.

وأكمل أن الموجات الحارة واحتراق الغابات يعدان جرس إنذار أخير لإنقاذ الكوكب من خطر التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ن العالم سجل أعلى درجة حرارة منذ آلاف السنوات خلال شهر يوليو.

العالم يدخل مرحلة الغليان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة"، مضيفا "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيرش قوله "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة"، مشيرا الى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة ، فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

ودعا غوتيريش مرة اخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرا مرة اخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف "الهواء غير قابل للتنفس و الحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

وحث "القادة على القيادة"، مردفا "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

كما دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الانسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل" محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".