اليونان.. الحرائق تحول جزيرة رودس السياحية إلى رماد

اندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أججتها ثلاث موجات حر متتالية، ومع بدء السياح في العودة إلى جزيرة رودس السياحية، يقضي بعض الناس عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة.

وتسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا.

ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.

وبحلول يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

وتضررت محمية طبيعية داخلية. وتلقت الجزيرة المهجورة وعدا بدعم الدولة.

وتسببت الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء اليونان، بمقتل خمسة اشخاص بينهم طياران من رجال الإطفاء. وارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

ويؤدي تغير المناخ إلى جعل العالم أكثر سخونة ويتأثر هذا العام بظاهرة النينيو الطبيعية والدورية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ.

وذبل البحر الأبيض المتوسط - من إسبانيا إلى تركيا إلى شمال إفريقيا - تحت درجات حرارة قياسية خلال الصيف. ويوليو هو أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.

وكانت انبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات لشهر يوليو في اليونان هي الأعلى بهامش ضخم - بلغ مجموعها أكثر من 1 ميغا طن متري وضعف الرقم القياسي السابق - منذ بدأ تسجيلها قبل 20 عاما، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة لوكالة الاتحاد الأوروبي التي تحلل بيانات الأقمار الصناعية.

وفي وقت سابق، قال مارك بارينغتون، أحد كبار العلماء في الوكالة: "لسوء الحظ لم يكن الأمر مفاجئا على الإطلاق، بالنظر إلى الأوضاع المناخية المتطرفة التي تشهدها المنطقة. تُظهر الكثافة المرصودة والانبعاثات المقدرة مدى ندرة الحرائق لشهر يوليو مقارنة ببيانات العشرين عاما الماضية".

وفي أثينا، أشاد كبار قادة القوات المسلحة بذكرى الطيارين اللذين قتلا في حادث تحطم طائرة إطفاء حريق، في حفل أقيم في وزارة الدفاع.

وتوفي الكابتن خريستوس مولاس والليفتنانت بريكليس ستيفانيديس خلال رش ماء على ارتفاع منخفض في جزيرة إيفيا.

وقال وزير الدفاع نيكوس ديندياس إن الطيارين أظهرا "إنكارا للذات أثناء أداء الواجب. اليونان في حالة حداد. ستظل ذكراهما مستمرة".

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