فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، وأبرز فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى والمستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

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ما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها

وعلق مرسال التليفزيون المصري، على الأوضاع الحالية في مدينة العلمين، قائلًا: “كل يوم في مدينة العلمين أحلى من اللي قبله، وما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها، وما زال إقبال وشغف الجمهور لحضور ومتابعة كل الفعاليات وكأننا في اليوم الأول، فالفعاليات تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض سواء جوية أو بحرية أو فنية”.

وتابع: “استمرت عروض البادل في المسابقة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي، بالعلمين وممتدة حتى اليوم، وبطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، وهي بطولة دولية، والنسخة الأولى منها يشارك بها نحو 100 لاعب دولي”.

عروض فرقة العريش للفنون الشعبية

وأشار إلى أن اليوم سيكون هناك عروضًا لفرقة العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرقة الحرية للفنون الشعبية وذلك على كورنيش العلمين.