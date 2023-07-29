ضبط متهم بإنهاء حياة شاب والتخلص من جثمانه بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ملابسات العثور على جثة لشاب مصابا بطعن ذبحي بالرقبة ملقاه بأرض زراعية، بجوار مصرف صان الحجر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة؛ جاره بغرض سرقة دراجته البخارية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة الشاب "هانى. ص. الـ" 20 عاما، مقيم بجزيرة الشافعي بمركز أولاد صقر، مصابا بطعنات متفرقة بالجسم والرقبة في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن جار المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه 23 عاما، والذي أفاد بأنه استدرج المجني عليه بغرض سرقة دراجته وعندما قاومه قام بقتله والتخلص منه، وبالعرض على النيابة بدأت في مباشرة التحقيق في الواقعة.