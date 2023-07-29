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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كيم يجتمع مع وفد صيني رفيع ويقيم مأدبة تكريمًا له

كيم يجتمع مع وفد
كيم يجتمع مع وفد صيني

عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الجمعة اجتماعا مع وفد صيني رفيع المستوى يزور بيونغ يانغ لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

وخلال اللقاء مع أعضاء الوفد الذي يرأسه لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعرب كيم عن امتنانه للصين لمساعدتها خلال الحرب الكورية، وقال إن كوريا الشمالية ستتذكر دائما الإسهامات الكبيرة التي قدمتها لها الصين في "أصعب فترة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

كما أعرب كيم عن تقديره للزعيم الصيني شي جين بينغ لإرسال وفد ورسالة شخصية له.

وحسب الإعلام الكوري الشمالي، فقد تم خلال المحادثة "التأكيد مجددا على عزم الحزبين والحكومتين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين.. على الاستجابة بشكل استباقي للوضع الدولي الصعب من خلال التعاون الاستراتيجي والتكتيكي الوثيق بين البلدين، وتطوير الصداقة والتعاون الرفاقي باستمرار، والارتقاء بهما إلى مستوى عال جديد".

وذكرت الوكالة أنه أقيمت أيضا مأدبة على شرف الوفد، جرت في "جو دافئ مليء بروح التعاون الرفاقي".

 

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