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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تطوير منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين في جنوب سيناء

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية ان الإدارة قامت خلال شهري يونيو ويوليو بتطوير منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وبيعها باسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع الكاهل عن المستهلك .

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منافذ بيع السلع 


واضاف "عبدالسميع " انه جاري حاليا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور .

السلع الغذائية 

وقال ان المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم باسعار مخفضة كما أشار إلى أن المعرض الدائم التابعة للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكرى الصقعى.

وتاتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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