تكلفة إنشاء الهرم الأكبر في العصر الحديث 5 مليارات دولار (شاهد)

أكد الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن مصر بها نحو 138 هرم، حيث يرتبط اسم مصر بالنيل والهرم.

وعقب "شاكر" خلال تصريحاته ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، على وصف تقرير كندي هرم خوفو بأنه أعجوبة معمارية مذهلة.

وقال إن الهرم الأكبر حير كل علماء الفلك والهندسة حتى الآن، حيث أننا أمام معجزة هندسية فلكية، وتم تقديره أنه يتكون من 48 طابق، متمنيا أن يكون في مصر سياحة الأهرامات.

وأشار شاكر إلى أن الهرم الأكبر يظل يحظى باهتمام العالم، ولكن هناك أهرامات أخرى كثيرة تستحق الزيارة، قائلا: "نتمنى أن يكون الهرم براند عالمي.. يكون عندنا ماركة سيارات أو ملابس تحمل اسم الأهرامات".

وواصل شاكر أن هناك موقع بريطاني شهير يرى أن تكلفة بناء الهرم الأكبر في العصر الحديث تصل إلى 5 مليار دولار، ويستغرق بناءه 5 سنوات.

وفي سياق آخر، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد معلومات حول هرم خوفو.

وجاء في التقرير:

-رشح موقع "ذا ترافل" الكندي الهرم الأكبر ضمن الأكثر شهرة في العالم.

-هرم خوفو هو الأكبر على وجه الأرض بارتفاع 481 قدمًا.

-يعتقد أن الفرعون خوفو بدأ بناءه في حوالي 2550 قبل الميلاد.

-يضم قاعدة من 754 قدمًا تتكون من أكثر من مليوني كتلة حجرية.

-الهرم أعجوبة معمارية وهو أكبر هيكل لأهرامات الجيزة الثلاثة.