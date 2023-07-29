فتاة مصرية تحترف فن المصغرات (شاهد)

قالت رنا سليمان فنانة محترفة في فن المصغرات، إنها تجسد الواقع من خلال مجسمات صغيرة الحجم بحجم تصميماتها لا يتعدى حجم الـ 30 سم، حيث ترفع شعار كل ما تصغر تحلو، مضيفة: "لا أستخدم إلا يدي وآلة القَطَر، وبالتالي فأنا منذ صغري نحاتة ولا أستخدم أدوات النحت، وهذه هي الموهبة التي رزقني الله بها".

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وأضافت “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بدأت موهبتي منذ نعومة أظفاري وأعجبت تصميماتي المدرسين في المرحلة الابتدائية بعدما شكلت بالصلصال مجسمات متقنة وأنا في سن التاسعة لتبدأ رحلة طويلة من الابداع المستمر مع الفن التشكيلي بصوره وأشكال المختلفة من الطفولة".

أستخدم أنواعا مختلفة من الأخشاب وعينة السيراميك

وتابعت: "أستخدم أنواعا مختلفة من الأخشاب وعينة السيراميك فضلا عن إعادة تدوير المخلفات التي تتقنها، وأعمال تركز على الهوية المصرية واسترجاع تفاصيل الماضي عبر مصغرات الفن التشكيلي من خلال تجسيد البيت بتفاصيله القديمة والأدوات المستخدمة سواء في البيوت والشوارع وغيرها من ملامح الزمن الجميل".

حصلت على المركز الثالث ضمن عشرات المتسابقين

ولفتت إلى أنها شاركت في أول مسابقة للنحت وأنا طالبة بالمرحلة الإعدادية وحصلت على المركز الثالث ضمن عشرات المتسابقين ضمن محافظات مصر المختلفة وتخرجت في كلية التربية النوعية.

وتابعت: "اهتم بنقل تفاصيل الصورة ولكن بشكل أصغر، وأهتم بالتعبير عن ثقافتي في الماكيت الذي أعمل عليه، وأعمل بخامات كثيرة مثل انواع الخشب المختلفة، وعجين السيراميك التي أشتريها جاهزة أو أعدها في البيت، كما أنني مغرمة بالخزف، ونستخجم تقنيات إعادة التدوير".

