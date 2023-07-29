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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يصد هجومًا لقوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات

أحداث السودان
أحداث السودان

أفادت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، اليوم السبت، بأن وحدات الجيش صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة علي سلاح المدرعات.

وحسب قناة روسيا اليوم  سماع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.

كما تحدثت عن سماع أصوات الأسلحة الثقيلة والمدافع بشكل متقطع شمال مدينة أمدرمان.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت القوات المسلحة السودانية سحب وفدها المفاوض من جدة، في وقت دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أول ظهور له منذ أشهر، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.

 

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