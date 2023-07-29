النائبة غادة عجمي تطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

اعتبرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبرج، تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع الدول الإفريقيةسيا، علاوة على تعزيز العلاقات القائمة.

وأوضحت عجمي، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي استطاع بكلمته أن يضع خارطة طريق أمام المجتمع الدولي لدعم ومساندة دول القارة السمراء في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.

وأشارت عضو خارجية النواب، إلى أهمية الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر لترسيخ مكانة القارة الإفريقية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

وتابعت النائبة غادة عجمي، أن القيادة السياسية حريصة على تسخير كافة إمكانيات مصر لمساندة وقيادة العمل الإفريقي من خلال الشراكة الإفريقية مع كافة مناطق العالم ومنها على سبيل المثال الصين واليابان والاتحاد الأوروبي.

وأكدت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على ضرورة التعاون لإيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد القارة الإفريقية، علاوة على البحث عن آلياتويل مبتكرة لدعم النظم الزراعية والغذائية.

وطالبت النائبة غادة عجمي، المجتمع الدولي بالإسراع في دعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على التوصل لحلول سلمية لإنهاء الأزمة.