اندلاع حريق داخل برج سكني بالفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، في إخماد حريق اندلع ببرج سكني مكون من 10 طوابق بمنطقة المسلة ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم ببرج سكني بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحريق.

وتبين أنه شب بالطابق الخامس ببرج سكني مكون من 10 طوابق وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي البرج ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق بمحل ستائر حدائق القبة

وفي وقتٍ سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل ستائر، وامتد لطابق أعلاه بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محل ستائر وامتداد النيران للطابق الأعلى بشارع الشيخ غراب بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل سرعة تلبية بلاغات الحرائق، وذلك لمنع امتداد ألسنة اللهب الأمر الذي يُفاقم نتائج الحرائق.