انطلاق منافسات بطولة أفريقيا للجودو للناشئين بمشاركة منتخب مصر

انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات البطولة الأفريقية للجودو ناشئين، والمقامة حاليا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كل من:

اللاعبون

مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم).

اللاعبات

أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).

وتشهد بطولة أفريقيا للناشئين مشاركة 18 منتخبا بإجمالي 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة، ويترأس بعثة منتخب مصر الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ووكان منتخب الشباب قد حصد لقب بطولة أفريقيا التي أقيمت يومي 27 و28 يوليو الجاري في مدغشقر.

وتوج المنتخب بكأس بطولة أفريقيا للشباب بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات منتخب الشباب كالتالي:

اللاعبون

عمار أبو هاشم (73 كجم) – ميدالية ذهبية

علي عبد العال (81 كجم) – ميدالية ذهبية

عمر الرملي (90 كجم) – ميدالية ذهبية

زياد الدالي (81 كجم) – ميدالية فضية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) – ميدالية فضية

هادي حسين (100 كجم) – ميدالية برونزية

عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – ميدالية برونزية

اللاعبات

فاطمة غانم (63 كجم) – ميدالية ذهبية

آية جاب الله (78 كجم) - ميدالية ذهبية

ندى فايز (52 كجم) – ميدالية فضية

فريدة مجدي (70 كجم) – ميدالية فضية

فرح أشرف (فوق 78 كجم) – ميدالية فضية

تسنيم رشدي (57 كجم) – ميدالية برونزية

بالإضافة لذهبية الفرق التي فاز بها المنتخب في منافسات اليوم.