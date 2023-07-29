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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتفقدون مرافق وخدمات وحدات سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان

المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة تفقد مسئولو الإسكان منطقة الخدمات الإقليمية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط، بمساحات (١٠٠-١١٠-١٢٠) م٢ للوحدة كاملة التشطيب بعدد أدوار للعمارة (٦) أدوار، وتحتوى كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وتابع مسئولو الإسكان، نماذج من مستوى التشطيبات بعددٍ من الوحدات بالمشروع، وكذا أعمال الطرق والمرافق الجارية، وأعمال الكهرباء، موجهين بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، وكذا البرنامج الزمني للانتهاء من المشروع.

وفى ختام الزيارة أشاد مسئولو الإسكان بحجم الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان والطرق والمرافق مشددين على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، والحرص على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

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