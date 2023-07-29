مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ناثان أكي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم السبت تجديد عقد الهولندي ناثان أكي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة أربع مواسم حتي 2027.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " ناثان أكي يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

وشارك أكي مع الفريق السماوي في 41 مباراة في بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف ، وتوج مع المان سيتي بالثلاثية التاريخية.

وفي سياق متصل أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل النجم الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كل التوفيق في المستقبل يا رياض، محرز ينهي إقامته لمدة خمس سنوات في السيتي، لينضم إلى صفوف الأهلي السعودي لكرة القدم".

من جانبه، أكد نادي أهلي جدة السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الدولي الجزائري رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.