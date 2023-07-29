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السبت 29 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان شاب متحلل أثناء حفر ترعة بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

عثر العاملون بقطاع الري في محافظة الشرقية، على جثمان متحلل لشاب فى العقد الثالث من العمر، أثناء أعمال الحفر بترعة بالقرب من قرية "سماكين الغرب" بنطاق دائرة مركز الحسينية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول، جثمان فى حالة تحلل لشاب يدعي "محمود. ع. م" 26 عامًا، مقيم بمركز فاقوس، وتم التحفظ علي الجثمان بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

أوضحت التحريات الأولية أنه أثناء قيام العاملون بقطاع الرى بأعمال حفر ترعة ناحية قرية "سماكين الغرب" بنطاق دائرة مركز الحسينية، تم العثور على جثمان لشاب فى حالة تحلل.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى الحسينية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها ، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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