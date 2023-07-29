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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لمُتهم بحيازة الحشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حُكماً بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "أ.م.ع" عما أسند إليه وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

الحشيش يقود مُتهماً لخلف القضبان

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2856 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

 وكانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قد أكدت أنه علي إثر ورود معلومات سرية مفادها قيام المتهم "أ.م.ع" عامل بالاتجار في المواد المخدرة وعلى إثر تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي. 

 انتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده فأبصرته يستقطع قطعة لمخدر الحشيش لأحد عملائه من حافظة بلاسكتية بحوزته مستخدما سلاح أبيض سكين وذلك نظير مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وانتزعت القوة السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 12 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها 

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