ريال مدريد ومبابي.. نهاية القصة تقترب وباريس سان جيرمان في ورطة

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي حديث الشارع الرياضي في دول العالم خلال الأيام الأخيرة الماضية، في ظل رغبة اللاعب للرحيل عن الفريق الفرنسي والإنتقال إلي صفوف ريال مدريد.

الجميع يعرف أن رغبة كيليان مبابي هي إرتداء قميص ريال مدريد، وكان على بعد الانتقال إلى الفريق الملكي في الموسم الماضي، قبل أن ينجح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد موسمين مع الفريق.

ولكن يبدو أن الوضع لم يكن مجرد أموال لدى اللاعب الشاب، حيث رفض منذ أيام عرضًا خيالياً من قبل مسؤلي نادي الأهلي السعودي بما يقرب من 600 مليون يورو، بل أن اللاعب رفض حضور الجلسة من الأساس للإستماع إلي العرض المقدم له.

ووضعت إدارة النادي الفرنسي نفسها في مأزق بعدما باتت مضطرة لعرض اللاعب للبيع هذا الموسم من أجل الإستفادة منه ماليًا، قبل أن يرحل بشكل مجاني في الموسم المقبل.

لذلك قررت إدارة الـ بي إس جي تجميد اللاعب ما لم ينهي ملف تمديد عقده وهو مما حدث بعد خروجه من قائمة الفريق التحضيرية للموسم الجديد بقيادة لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.

باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الفريق العاصمي متأكد من أن مبابي يملك اتفاقا كاملا مع ريال مدريد على الانتقال مجانا العام القادم للريال، ولذلك يرفض تمديد مدة تعاقده.

كما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قصة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد مستمرة منذ سنوات، لكن نهايتها تبدو قريبة.

حيث كشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان أبلغ ريال مدريد بسعر كيليان مبابي وهو رقم قريب جدا من 250 مليون يورو"، وسيعمل مسؤولي لوس بلانكوس على "خفض" هذا المبلغ والتوصل إلي حل يرضي الطرفين، وسيكون فريق الـ بي إس جي قابل للتفاوض وإلا سينتظر الفريق الملكي موسم أخر ويحصل عليه مجانًا.

ولعب مبابي لباريس سان جيرمان 260 مباراة في مختلف البطولات منذ صيف 2018 سجل فيها 212 هدفا وتوج بـ4 بطولات للدوري الفرنسي واثنتين لكأس فرنسا و3 في السوبر الفرنسي وواحدة في كأس الرابطة بينما سجلت فترته السابقة بطولتين كبيرتين مع المنتخب بعد التتويج بكأس العالم 2018 و دوري الأمم الأوروبية 2019.