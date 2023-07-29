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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد علي ينتقل لـ مالية كفر الزيات رسميًا

أحمد علي لاعب كفر
أحمد علي لاعب كفر الزيات

انتقل احمد علي لاعب نادي  الاسماعيلي والقناة وبورفؤاد لصفوف نادي مالية كفر الزيات رسميا في إطار تدعيم صفوف الف يق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني .

 

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أحمد علي ينتقل لصفوف نادى كفر الزيات

أحمد علي 


وانضم احمد على للمالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بورفؤاد بنهاية الموسم الماضي.

ووقع احمد على للمالية كفر الزيات لمدة موسمين وتم توقيع العقود في حضور مسئولي النادي.

ويلعب احمد على في مركز الظهير الأيمن ويعد إضافة قوية لفريق المالية والجدير بالذكر أنه تلقي أكثر من عرض من أندية مثل الأوليمبي والمنصورة وفضل الانتقال لمالية كفر الزيات.
 

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