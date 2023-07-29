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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل تحذير الأمم المتحدة من دخول الأرض عصر الغليان العالمي (شاهد)

مختار غباشي
مختار غباشي

كشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من ظاهرة التغير المناخي ودخول الأرض في عصر الغليان العالمي، موضحا أن ما هو قادم عالم مختلف ومتغير.

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وتابع “غباشي” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أن التحذير بمثابة رسالة للقوى العظمى مفادها بأن الواقع على الأرض بات أكثر سخونة.

العالم بات أكثر سخونة بحكم التطاحن السياسي والعسكري

وأكد أن العالم بات أكثر سخونة بحكم التطاحن السياسي والعسكري بين القوى العظمى وبات على مشارف حرب عالمية ثالثة، بدأت إرهاصاتها بحسب الكثير من الخبراء.

بولند مرشحة للصدام وكذلك دول بحر البلطيق وفنلندا والسويد

وأردف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بولند مرشحة للصدام وكذلك دول بحر البلطيق وفنلندا والسويد، مهددة بالدخول في النزاع العسكري المندلع في أوكرانيا.

وأرجع سبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى عدم اتفاق العالم على مسألة ضبط الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تسبب في التغير المناخي.
 

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