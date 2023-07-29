ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ريال مدريد في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد وذلك في المباراة الودية التي ستقام بينهما على ملعب AT&T ستايديوم في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- أندرياس كريستنسن- رونالد أراخو- سيرجيو روبيرتو.

في خط الوسط: أوريول روميو- بيدري جونزاليس- إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا.

وكان برشلونة تلقي هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق أرسنال بنتيجة 5-3 في المباراة الودية الأخيرة للبارسا استعدادًا للموسم الجديد.