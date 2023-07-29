جمهورية شبين يبدأ الاستعداد لدوري المحترفين

قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم برئاسة النائب أحمد الخشن، بدء الفريق الأول لكرة القدم بقيادة عصام شعبان المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد بداية من الغد، استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين.

فريق الكرة الأول بنادى جمهورية سبين الكوم

فريق شبين الكوم

وأكد المجلس على مواصلة دعم فريق الكرة بكل الإمكانيات المتاحة لإسعاد جماهير المنوفية، حيث عقد الأستاذ أيمن صلاح خطاب نائب رئيس النادي، والأستاذ محمود الخياط أمين الصندوق، عدة اجتماعات مع الكابتن مصطفى عبد الفتاح مدير الكرة والكابتن عصام شعبان المدير الفني لدراسة احتياجات الفريق، حيث لبى المجلس كل المطالب المالية للمدير الفني.

ووافق المجلس على بقاء تشكيل الجهاز الفني كما هو وكذلك الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة.