عاجل
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جمهورية شبين يبدأ الاستعداد لدوري المحترفين

نادي الجمهورية بشبين
نادي الجمهورية بشبين الكوم

قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم برئاسة النائب أحمد الخشن، بدء الفريق الأول لكرة القدم بقيادة عصام شعبان المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد بداية من الغد، استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين.

 

txt

رسميًا.. غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود إلى القسم الثاني

txt

غزل المحلة يهبط إلى دوري القسم الثاني (رسميًا)

 

فريق الكرة الأول بنادى جمهورية سبين الكوم 

فريق شبين الكوم 

وأكد المجلس على مواصلة دعم فريق الكرة بكل الإمكانيات المتاحة لإسعاد جماهير المنوفية، حيث عقد الأستاذ أيمن صلاح خطاب نائب رئيس النادي، والأستاذ محمود الخياط أمين الصندوق، عدة اجتماعات مع الكابتن مصطفى عبد الفتاح مدير الكرة والكابتن عصام شعبان المدير الفني لدراسة احتياجات الفريق، حيث لبى المجلس كل المطالب المالية للمدير الفني.

ووافق المجلس على بقاء تشكيل الجهاز الفني كما هو وكذلك الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة.

الجريدة الورقية