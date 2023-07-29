السفير أحمد حجاج: قوة إفريقيا في وحدتها

تحدث السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقمة الأفريقية الروسية، وعن الرسائل التي حملتها كلمته قائلًا: “الرئيس كرر عدد بديهيات وتساءل البعض عن سبب تكرار هذه الأمور، إذ أنه كرر ذلك الأمر لأن بعض الأطراف تنسى أو تتناسى”.

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قوة أفريقيا في وحدتها

وأضاف “حجاج” خلال برنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن قوة أفريقيا في وحدتها واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة وأيضًا في المؤتمرات الدولية.

التشاور المسبق قبل المشاركة الأفريقية في اجتماعات الأمم المتحدة

وتابع: “لذلك يجب التشاور المسبق قبل المشاركة الأفريقية في اجتماعات الأمم المتحدة ولكن للأسف بعض الدول تخضع لتأشيرات أو إغراءات أخرى تجعلها تحيد عن الخط”.

وأشار الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إلى أن لم تكن الدول الأفريقية موحدة في موقفها فستسعى القوى الكبرى لاتخاذ مواقف لا تتماشى مع مصالح القارة الأفريقية ككل.