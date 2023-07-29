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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية ..والقنوات الناقلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد وذلك في المباراة الودية التي ستقام في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الولايات المتحدة

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الاسباني وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 88 نقطة ، بفارق 10 نقاط عن منافسه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية

تنطلق أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ليلاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تنقل أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد الودية بشكل حصري عبر قناة “AD Sports 1 HD ”.

 

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