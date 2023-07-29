وفاة طفلة رضيعة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في الشرقية

توفيت طفلة رضيعة في محافظة الشرقية، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمدينة الصالحية الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزى بوصول جثمان لطفلة رضيعة لديها عامًا ونصف، تدعي"أسماء. ع. م. س" مقيمة بمدينة الصالحية الجديدة، إثر إصابتها بتوقف في عضلة القلب.

أوضحت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابتها بصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمدينة الصالحية الجديدة،.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.