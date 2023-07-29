البترول يضم ديانج سرس الليان رسميًا

نجح نادي بترول أسيوط في ضم أبو بكر فوزي ديانج لاعب نادي سرس الليان رسميا في إطار تدعيم صفوف الف يق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

ووقع ديانج مواليد 1999 لبترول اسيوط لمدة ثلاثة مواسم قادمة في صفقة انتقال حر .

وجاء توقيع اللاعب لبترول اسيوط في حضور على جلال وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة بعد وجود أكثر من عرض من أندية أخري لضم اللاعب.

من ناحية أخري وجه النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الدعوة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.