موعد مباراة الأهلي والداخلية فى كأس مصر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة أمام نظيره الداخلية في لقاء يجمع الفريقين بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

ويواجه فريق الأهلي بنظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

وتذاع مواجهة فريقا الأهلى ونظيره الداخلية على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أ,ن تايم سبورت 1.

الاهلى و الداخلية

الأهلى والداخلية

بوبو خارج حسابات النادى الأهلي

وقررمسؤولو النادي الأهلي عن خروج محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، من حسابات الجهاز الفني للفريق، بسبب التخمة العددية في خط وسط ملعب الفريق بالموسم الجديد، والاتجاه نحو تدعيم مراكز أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن بوبو لاعب مميز ويملك قدرات فنية كبيرة، ولا خلاف على كونه أحد أبرز اللاعبين في مركزه، إلا أن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي، وعودة كريم نيدفيد من الإعارة، جعل من الصعب للغاية التعاقد معه، خاصة في ظل تواجد عدة لاعبين بوسط الملعب، مثل مروان عطية وعمرو السولية وإليو ديانج وأحمد قندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.

وشدد المصدر على أن الأهلي خارج سباق التعاقد مع اللاعب، وإن هناك اتجاهًا نحو التركيز على التعاقد مع صفقات لتدعيم المراكز التي حددها مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، استعدادًا للموسم الجديد.