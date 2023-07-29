وزير الرياضة يهنئ مروان القماش بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

قدَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة، إلي مروان القماش، لتأهله رسميًا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ في سباق ١٥٠٠م حرة ويصبح متأهل في سباقين ٨٠٠م حرة و ١٥٠٠م حرة.



حيث حقق السباح مروان القماش المركز ال ٩ في سباق ١٥٠٠م حرة ورقم شخصي جديد بزمن ١٤:٥٥.١٩ في بطولة العالم للسباحة باليابان، ليضمن تأهله لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.



أكد وزير الشباب والرياضة، ثقته في أبطال مصر في رياضة السباحة وباقي الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، الذين تأهلوا رسميًا وتحقيق ميداليات ونتائج مميزة في الأوليمبياد، وكذلك يتمني الوزير التوفيق للجميع في التأهل والحاق بزملائهم المتأهلين، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، والتي تُعتبر حلمًا لجميع الرياضيين.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل الارتقاء بمستواهم والفوز بميدالية أولمبية، في ظل دعم القيادة السياسية الحالية، والتي تدعم الملف الرياضي والشبابي بشكل غير مسبوق.