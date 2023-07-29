كأس العالم للسيدات.. انطلاق مباراة السويد وإيطاليا بالمجموعة السابعه

انطلقت في العاشرة والنصف صباح اليوم السبت، المواجهة القوية بين منتخبي السويد وإيطاليا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

تفادت السويد مفاجأة كبرى في مباراتها الأولى في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA وهي بلا شك ستكون مصممة على التحسن في مباراتها الثانية في المجموعة السابعة.

على الجانب الآخر، حقق منتخب إيطاليا فوزاً متأخراً في مباراته الأولى حيث كان للبديلة كريستيانا جيريلي تأثيرا فوريا بعد أن دخلت أرض الملعب حيث سجلت هدف الفوز في الدقيقة 87 ضد الأرجنتين.

دخلت السويد مباراتها الأولى يراودها مخاوف كثيرة متعلقة بالإصابات وسيتعين على المدرب بيتر جيراردسون تقييم قائمته قبل المباراة.

على الجانب الآخر لا يعاني منتخب إيطاليا من مشكلات كبيرة، وبالتالي فإن قرارات ميرينا بيرتوليني الرئيسية ستتعلق بإمكانية مواصلة جوليا دراغوني البالغة من العمر 16 عاما في التشكيلة الأساسية بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن كريستيانا جيريلي.

إحصائيات ما قبل مباراة السويد وإيطاليا