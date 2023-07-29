انسياب مروري من مجرى العيون للقلعة

انسابت الحركة المرورية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أعلى كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون متجهًا للقلعة ووسط القاهرة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الكورنيش للقادم من ماسبيرو متجها لميدان التحرير.

وذلك مع انتشار أمنى مكثف لقوات وخدمات الإدارة العامة للمرور، لتسيير الحركة المرورية وضبط الخارجين عن القانون، ومتابعة الأعطال، وحوادث الطرق.

وفى سياق اخر

قال المحامى أحمد الخولى دفاع المجنى عليها "فرح"ضحية غدر صديقتها بطنطا، فى تصريحاته "للوفد" أن المتهمة "أيه" كانت دائمة التردد على المجنى عليها وأنهما أصدقاء مقربين جدًا، وأن الضحية قالت لخالتها أنها ذاهبه لقضاء العطلة الصيفية بأحد الشواطئ مع صديقتها أيه واختفت فى اليوم التالى وأغلق هاتفها المحمول.

فرح واية أصدقاء مقربين

أكد الخولى: أن المتهمة والقتيلة أصدقاء مقربين جدًا بمثابة أشقاء، وانهما كانا يتبادلا الملابس مع بعضهما، وأن المتهمة كانت دائمة التردد على "فرح" وكانت تقضى أيام بشقة المجنى عليها.

المتهمة كانت تساعد المجنى عليها فى رعاية جدتها

وأضاف أن المتهمة لم يستدل على أهليتها ولا أحد يعلم ما أن كانت هاربة منهم أم لا، هى استأجرت شقة بقرية فى طنطا، ونشأت بينهما صداقة وقبل وفاة جدتها وأثناء فترة مرضها كانت المتهمة تقيم مع فرح لتساعدها فى رعاية جدتها المريضة، وظلت معها فترة بعد وفاة جدتها، وكانت فرح ايضًا تترد على شقة المتهمة.

وأشار إلى أن المجنى عليها قالت لخالتها قبل الحادث قالت أنها ذاهبة للمصيف مع صديقتها "أية"، ثم أختفت وأغلق هاتفها المحمول، وبعد ذلك اتضح أنها قُتلت وأن وراء الجريمة أقرب صديقه لها ووالتى مثلت بجثتها، بمساعدة صديقها المهتمة.

وأضاف أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها بشقة جدتها بعد وفاتها ودخول والدتها السجن، وأن والديها منفصلين ووالدها لم يستدل على مكانه حتى الان، وأن المتهمة كان أقرب صديقة ليها بحسب أعترفاتها أمام النيابة وانها استدرجاتها لشقتها ونشبت بينهما مشاجرة قامت على اثرها المتهمة بطعنها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجلسة مع جثتها 3 أيام ، ثم استعانت بصديقها الذى احضر لها بنزين وأشعل النيران بالجثه، ثم قاما بإطفائها خشية احتراق الشقة، وقطعوا جسدها بسطور، فى محاولة منهما لإخفاء جريمتهما، والقوها بعد مول طنطا، وعثر عليها عامل النظافة وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بطنطا.

وتابع المتهمان نزعت منهما الإنسانية والرحمة ويستحقا الإعدام شنقًا فى ميدان عام ليكونا عبرة لمن يعتبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة تبين من التحريات أنها فتاة بالصف الثانى الثانوى تدعى "فرح عزب" 18 عامًا، توفيت أثر طعنات على يد صديقتها "اية" التى استدرجتها لشقتها وقتلتها بسبب خلافات بينهما.

تم القبض على المتهمة وشريكها واعترفوا أمام النيابة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.