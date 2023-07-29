انتظام الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو

انتظمت الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو، صباح اليوم السبت، للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، متجهًا لميدان لبنان والمهندسين.

وذلك مع انتشار الخدمات المرورية بالطرق والميادين، وقوات الإدارة العامة للمرور، لتسيير الحركة المرورية، وضبط المخالفين.

وفى سياق متصل

نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية لقائدى المركبات، لتفادى حوادث الطرق، والحد من نزييف الأسفلت.

يأتى هذا فى إطار حرص الإدارة العامة للمرور، على الحفاظ على حياة المواطنين وتجنب حوادث الطرق.

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالطرق لتسيير حركة المرور، ولضبط الخارجين عن القانون.

سكة السلامة..نصائح لقائدى المركبات

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.