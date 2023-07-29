حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت

يشهد اليوم السبت، ارتفاع شديد في درجات الحرارة يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن اليوم يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وتنشر “بوابة الوفد” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة ومحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36

العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 40

6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 36

بنها الصغرى 26 والعظمى 36

دمنهور الصغرى 26 والعظمى 39

وادى النطرون الصغرى 26 والعظمى 41

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 39

المنصورة الصغرى 26 والعظمى 39

الزقازيق الصغرى 27 والعظمى 41

شبين الكوم والصغرى 27 والعظمى 40

طنطا الصغرى 26 والعظمى 39

دمياط الصغرى 26 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 36

الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 41

السويس الصغرى 26 والعظمى 40

العريش الصغرى 25 والعظمى 37

رفح الصغرى 26 والعظمى 36

رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 41

نخل الصغرى 20 العظمى 41

سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 37

الطور الصغرى 26 والعظمى 40

طابا الصغرى 26 والعظمى 39

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35

العلمين الجديدة الصغرى 26 والعظمى 35

مطروح الصغرى 25 والعظمى 33

السلوم الصغرى 24 والعظمى 35

سيوة الصغرى 24 والعظمى 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 41

شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41

حلايب الصغرى 31 والعظمى 38

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 40

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41

المنيا الصغرى 24 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

قنا الصغرى 30 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45

أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 45

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 44