الخال القاتل.. شاب يدفع حياته ثمنا لفاتورة مياه في الجيزة

مع الهدوء المعتاد بالشوارع يوم الجمعة، كانت الأمور تسير طبيعية في منطقة قسم شرطة الجيزة، لكن ذلك الهدوء لم يستمر طويلا، وسرعان ما تبدلت الأحوال رأسا على عقب، بنشوب مشاجرة أسرية بين شاب وخاله.

تراشق بالألفاظ لم يستمر طويلا بين الطرفين، حتى قرر الخال أن يُنهي ذلك الشجار لصالحه وسدد عدة طعنات لابن شقيقته، الذي رفض أن يدفع ثمن فاتورة مياه ففقد حياته بدلا عنها.

غرفة إدارة شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل دائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ لكشف ملابساته، وتبين نشوب مشادة كلامية بين "جورج.ي." وخاله بسبب خلاف على قيمة فاتورة مياه.

حسب التحريات المشادة بين الطرفين تطورت إلى تراشق بالألفاظ ومشاجرة تلقى خلالها "جورج" طعنات نافذة بسلاح أبيض "سكين" فسقط قتيلا.

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة من ضبط المتهم وأداة الجريمة وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

بسبب 50 جنيها.. أخ يمزق شقيقة في سوق العباسية بالقاهرة

وفي نفس السياق أنهى مسجل خطر حياة شقيقه بعده طعنات نافذة، أمام المارة في سوق العباسية دائرة قسم الوايلي بالقاهرة، بسبب خلاف على خمسين جنيه، وحاول الهرب من رجال الشرطة، حتى تم السيطرة علية.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين حازم وتامر، أحدهما تاجر مخدرات والآخر مسجل خطر، واختلفا على خمسين جنيه، رفض الأول إقراضها للثاني، فطعن تامر شقيقه الأصغر حازم عدة طعنات بسكين كانت معه، فسقط غارقاً في دمائه.

انتقلت قوة من رجال القسم ، للقبض على المتهم، وفور وصول رجال الشرطة، اشعل القاتل اسطوانة بوتاجاز لمحاولة الهرب من الشرطة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة علية والقي القبض علية، وتم نقل المجني علية للمستشفى، وعرضه على الطب الشرعي.

اعترف المتهم أمام رئيس مباحث القسم، بقتل شقيقة الاصغر، لاختلافهما على خمسين جنيه رفض المجني علية منحها له، واحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.