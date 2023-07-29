السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مران الزماك.. تدريبات بدنية وفنية استعدادا لمباراة الشباب السعودي

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة عشر دقائق، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عكاظ.

 

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الزمالك فى البطولة العربية.. تدريبات قوية لـ"عواد ونديم" تحت إشراف "عبد المنصف"

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تدريبات إستشفائية للاعبى الزمالك بمران اليوم

 

استعدادات لاعبى الزمالك لمباراة الشباب السعودي 

وبعدها تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات الكرة واللعب من لمسة واحدة تحت إشراف  مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المساعد.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر  له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجوله الثانيه لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.
 

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