سكة السلامة.. تعليمات مرورية لتفادي حوادث الطرق

نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية لقائدى المركبات، لتفادى حوادث الطرق، والحد من نزييف الأسفلت.

يأتى هذا فى إطار حرص الإدارة العامة للمرور، على الحفاظ على حياة المواطنين وتجنب حوادث الطرق.

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالطرق لتسيير حركة المرور، ولضبط الخارجين عن القانون.

سكة السلامة..نصائح لقائدى المركبات

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

وفى سياق اخر

قال المحامى أحمد الخولى دفاع المجنى عليها "فرح"ضحية غدر صديقتها بطنطا، فى تصريحاته "للوفد" أن المتهمة "أيه" كانت دائمة التردد على المجنى عليها وأنهما أصدقاء مقربين جدًا، وأن الضحية قالت لخالتها أنها ذاهبه لقضاء العطلة الصيفية بأحد الشواطئ مع صديقتها أيه واختفت فى اليوم التالى وأغلق هاتفها المحمول.

فرح واية أصدقاء مقربين

أكد الخولى: أن المتهمة والقتيلة أصدقاء مقربين جدًا بمثابة أشقاء، وانهما كانا يتبادلا الملابس مع بعضهما، وأن المتهمة كانت دائمة التردد على "فرح" وكانت تقضى أيام بشقة المجنى عليها.

المتهمة كانت تساعد المجنى عليها فى رعاية جدتها

وأضاف أن المتهمة لم يستدل على أهليتها ولا أحد يعلم ما أن كانت هاربة منهم أم لا، هى استأجرت شقة بقرية فى طنطا، ونشأت بينهما صداقة وقبل وفاة جدتها وأثناء فترة مرضها كانت المتهمة تقيم مع فرح لتساعدها فى رعاية جدتها المريضة، وظلت معها فترة بعد وفاة جدتها، وكانت فرح ايضًا تترد على شقة المتهمة.

وأشار إلى أن المجنى عليها قالت لخالتها قبل الحادث قالت أنها ذاهبة للمصيف مع صديقتها "أية"، ثم أختفت وأغلق هاتفها المحمول، وبعد ذلك اتضح أنها قُتلت وأن وراء الجريمة أقرب صديقه لها ووالتى مثلت بجثتها، بمساعدة صديقها المهتمة.

وأضاف أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها بشقة جدتها بعد وفاتها ودخول والدتها السجن، وأن والديها منفصلين ووالدها لم يستدل على مكانه حتى الان، وأن المتهمة كان أقرب صديقة ليها بحسب أعترفاتها أمام النيابة وانها استدرجاتها لشقتها ونشبت بينهما مشاجرة قامت على اثرها المتهمة بطعنها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجلسة مع جثتها 3 أيام ، ثم استعانت بصديقها الذى احضر لها بنزين وأشعل النيران بالجثه، ثم قاما بإطفائها خشية احتراق الشقة، وقطعوا جسدها بسطور، فى محاولة منهما لإخفاء جريمتهما، والقوها بعد مول طنطا، وعثر عليها عامل النظافة وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بطنطا.

وتابع المتهمان نزعت منهما الإنسانية والرحمة ويستحقا الإعدام شنقًا فى ميدان عام ليكونا عبرة لمن يعتبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة تبين من التحريات أنها فتاة بالصف الثانى الثانوى تدعى "فرح عزب" 18 عامًا، توفيت أثر طعنات على يد صديقتها "اية" التى استدرجتها لشقتها وقتلتها بسبب خلافات بينهما.

تم القبض على المتهمة وشريكها واعترفوا أمام النيابة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.