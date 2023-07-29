الرئيس الفلسطيني يزور القاهرة لمدة يومين تلبية لدعوة السيسي

يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

صرح بذلك السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، موضحا أنه سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويفتتح الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذى سيعقد برعايته بعد غد الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأشاد السفير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.