كيفية العدل بين الأولاد في العطية والنفقة

العدل بين الاولاد من صفات المتقين وقال الشيخ ابن الباز رحمه الله الأعطية التي فيها العدل، المنحة الزائدة على النفقة، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا الزائدة، أما الإنفاق عليهم، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الكبير له نفقة، والرضيع له نفقة، والذي بين هذين له نفقة، فليسوا سواء، فهذه نفقة واجبة، ينفق عليهم بقدر حاجتهم، فالكبير بحاجة إلى ملابس غير ملابس الصغير، في حاجة إلى الزواج، إذا كان ما عنده مال؛ يزوجه، بحاجة إلى السكن، والصغير حاجته دون [ذلك] فكل من الأولاد يعطى حاجته على حسب حاله، ولا .. تعديل، التعديل في ذلك أنه يعطى حاجته هذا التعديل.

أما العطايا الزائدة على النفقة، هذا هو محل التعديل، ولا يخص أحدًا بشيء، فيعطي هذا .. وهذا ما يعطيه، هذا يعطيه سيارة، وهذا ما يعطيه سيارة، لا، يساوي بينهم، لكن في نفقتهم في الملابس، والمآكل، والمشارب، والسفر، ونحو ذلك، كل له قدر حاجته.

كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة.



أما العطايا التي غير النفقة فلابد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لابد من العدل؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وفي غير ذلك.